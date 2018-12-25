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Датська компанія планує
випустити електромобіль на...

Датська компанія планує випустити електромобіль на...
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:51

Датська компанія планує випустити електромобіль на...

Пропонуємо до обговорення:
Автовиробник з Данії Lightyear спільно з нідерландською компанією LeasePlan планують випустити перший комерційний електрокар на сонячних панелях до 2020 року, а перший прототип автівки з’явиться влітку 2019 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:52

119 тыщ еврорублей хотят. Деньгами вперёд. Как будет выглядеть автомобиль, - сами не знают. Предлагают заказчику самому приехать к ним в офис и нарисовать. Знают, что если прилепить на, например, автомобиль тэсла 4 кв м, т.е. две стандартные китайские панели солнечных батарей и поставить эту тэслу в вашем огороде на год, то панели выработают, теоретически, сколько-то там кВт*часов дармового электричества. Как сделать, чтоб эти панели не сорвало ветром, - они ещё не знают, но у них есть отдел аэродинамики, там что-то, может, к 20 году придумают.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:15

Це буде бімба, якщо вийде на ринок. Вночі, звісно, особливо не поганяєш, але вдень можна не боятися використати всю батарею.
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:53

Каждый пробует как может, есть очень много товаров, которые хуже аналогов и дороже, но люди берут, причина тому: доступность/маркетинг. Идея компании мягко говоря не нова, но если у кого то есть дармовые деньги и он хочет иметь авто которого нет не у кого, почему нет. Солнечные панели будут обязательно на электромобилях, и скорее всего на дешевых это будет как опция, как например, кондиционер, стеклоподъемники и т.д. Технология пока не готова к массовости и КПД очень низок, когда пойдет в мэйнстрим, все резко подешевеет, и предлогать такое не получится, ну, или прийдется придумать что нибудь позаухабистей...
shkarapet
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