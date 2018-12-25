|
|
|
Датська компанія планує випустити електромобіль на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 гру, 2018 23:51
Пропонуємо до обговорення:
Автовиробник з Данії Lightyear спільно з нідерландською компанією LeasePlan планують випустити перший комерційний електрокар на сонячних панелях до 2020 року, а перший прототип автівки з’явиться влітку 2019 року.
Дивися повний текст Датська компанія планує випустити електромобіль на сонячних панелях
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86455
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 30 гру, 2018 23:52
119 тыщ еврорублей хотят. Деньгами вперёд. Как будет выглядеть автомобиль, - сами не знают. Предлагают заказчику самому приехать к ним в офис и нарисовать. Знают, что если прилепить на, например, автомобиль тэсла 4 кв м, т.е. две стандартные китайские панели солнечных батарей и поставить эту тэслу в вашем огороде на год, то панели выработают, теоретически, сколько-то там кВт*часов дармового электричества. Как сделать, чтоб эти панели не сорвало ветром, - они ещё не знают, но у них есть отдел аэродинамики, там что-то, может, к 20 году придумают.
-
tatarinov09101985
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 25.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 гру, 2018 09:15
Це буде бімба, якщо вийде на ринок. Вночі, звісно, особливо не поганяєш, але вдень можна не боятися використати всю батарею.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 1811
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 гру, 2018 09:53
Каждый пробует как может, есть очень много товаров, которые хуже аналогов и дороже, но люди берут, причина тому: доступность/маркетинг. Идея компании мягко говоря не нова, но если у кого то есть дармовые деньги и он хочет иметь авто которого нет не у кого, почему нет. Солнечные панели будут обязательно на электромобилях, и скорее всего на дешевых это будет как опция, как например, кондиционер, стеклоподъемники и т.д. Технология пока не готова к массовости и КПД очень низок, когда пойдет в мэйнстрим, все резко подешевеет, и предлогать такое не получится, ну, или прийдется придумать что нибудь позаухабистей...
-
shkarapet
-
-
- Повідомлень: 2026
- З нами з: 11.09.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 217 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|