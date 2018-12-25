Датська компанія планує випустити електромобіль на...

Додано: Пон 31 гру, 2018 09:53

Каждый пробует как может, есть очень много товаров, которые хуже аналогов и дороже, но люди берут, причина тому: доступность/маркетинг. Идея компании мягко говоря не нова, но если у кого то есть дармовые деньги и он хочет иметь авто которого нет не у кого, почему нет. Солнечные панели будут обязательно на электромобилях, и скорее всего на дешевых это будет как опция, как например, кондиционер, стеклоподъемники и т.д. Технология пока не готова к массовости и КПД очень низок, когда пойдет в мэйнстрим, все резко подешевеет, и предлогать такое не получится, ну, или прийдется придумать что нибудь позаухабистей...