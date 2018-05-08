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Чи стали українці жити краще в 2018 році (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 гру, 2018 00:25
Пропонуємо до обговорення:
Найбільше українців заробляли суму меншу выд фактичного прожиткового мінімуму в 2015 році.
Дивися повний текст Чи стали українці жити краще в 2018 році (дослідження)
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Додано: Пон 31 гру, 2018 00:25
Да! «Жить стало лучше, жить стало веселее...» (с)
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