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Чи стали українці жити краще
в 2018 році (дослідження)

Чи стали українці жити краще в 2018 році (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:25

Чи стали українці жити краще в 2018 році (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше українців заробляли суму меншу выд фактичного прожиткового мінімуму в 2015 році.

Дивися повний текст Чи стали українці жити краще в 2018 році (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:25

Да! «Жить стало лучше, жить стало веселее...» (с)
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 08:10

Незначительное улучшение жизни больше связано с приближающимися выборами, а не с улучшением экономики страны. Ещё 5 лет таких ненасытных керманичей и Украины может уже не остаться. Расчет изначально был такой: пресануть украинцев раз в пять, а потом перед выборами немного отпустить удавку. Такой антинародной власти ещё не было.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 19:12

  ygn написав:а потом перед выборами немного отпустить удавку
Это о том, что со стартом предвыборной компании поднимается вся коммуналка?))
Как-то своеобразно удавку отпустили...
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