Найбільше українців заробляли суму меншу выд фактичного прожиткового мінімуму в 2015 році.
Дивися повний текст Чи стали українці жити краще в 2018 році (дослідження).
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Додано: Пон 31 гру, 2018 00:25
Чи стали українці жити краще в 2018 році (дослідження)
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Дивися повний текст Чи стали українці жити краще в 2018 році (дослідження).
Додано: Пон 31 гру, 2018 08:10
Незначительное улучшение жизни больше связано с приближающимися выборами, а не с улучшением экономики страны. Ещё 5 лет таких ненасытных керманичей и Украины может уже не остаться. Расчет изначально был такой: пресануть украинцев раз в пять, а потом перед выборами немного отпустить удавку. Такой антинародной власти ещё не было.
Додано: Пон 31 гру, 2018 19:12
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