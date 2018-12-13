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Якщо ви шукаєте подарунки для
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Якщо ви шукаєте подарунки для себе, друзів та рідних зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:47

Якщо ви шукаєте подарунки для себе, друзів та рідних зі...

Пропонуємо до обговорення:
Розповімо про телеграм канали, що «заточені» на акції, розпродажі та знижки на різні товари.

Дивися повний текст Якщо ви шукаєте подарунки для себе, друзів та рідних зі знижками.
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