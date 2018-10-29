Вчені з Массачусетського технологічного інституту освоїли неймовірний спосіб трансформації матеріалу і навчилися виготовляти нанорозмірні об'єкти практично будь-якої форми.
Дивися повний текст Фізики змогли зменшити об'єкти до нанорозмірів.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 09:22
Фізики змогли зменшити об'єкти до нанорозмірів
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Дивися повний текст Фізики змогли зменшити об'єкти до нанорозмірів.
Додано: Пон 31 гру, 2018 09:22
Как же раздражают меня интервью научных работников, которые сами не понимают физической сути того, о чём говорят. Как говорил мой научный руководитель: если ты не можешь объяснить десятикласснику какой-либо физический процесс, то сам его (процесс) не понимаешь. Ещё ранее по этому поводу высказался Альберт Эйнштейн: You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother (Вы действительно что-то не понимаете, если не можете объяснить это своей бабушке).
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