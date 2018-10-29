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Фізики змогли зменшити
об'єкти до нанорозмірів

Фізики змогли зменшити об'єкти до нанорозмірів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:22

Фізики змогли зменшити об'єкти до нанорозмірів

Пропонуємо до обговорення:
Вчені з Массачусетського технологічного інституту освоїли неймовірний спосіб трансформації матеріалу і навчилися виготовляти нанорозмірні об'єкти практично будь-якої форми.

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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:22

Как же раздражают меня интервью научных работников, которые сами не понимают физической сути того, о чём говорят. Как говорил мой научный руководитель: если ты не можешь объяснить десятикласснику какой-либо физический процесс, то сам его (процесс) не понимаешь. Ещё ранее по этому поводу высказался Альберт Эйнштейн: You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother (Вы действительно что-то не понимаете, если не можете объяснить это своей бабушке).
avk
 
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