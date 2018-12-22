КП "Київпастранс" і "Татра-Юг", чиї виробничі потужності з випуску трамваїв розташовані в Дніпрі, уклали договір про поставку 10 вагонів трамваїв до Києва.
Дивися повний текст Через рік Києвом поїдуть 26-метрові трамваї.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 09:36
Через рік Києвом поїдуть 26-метрові трамваї
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Дивися повний текст Через рік Києвом поїдуть 26-метрові трамваї.
Додано: Пон 31 гру, 2018 09:36
Зміст нових трамваїв при існуючих "рельсах-шпалах"? Хочеться подивитись, як цей транспортний засіб буде лєхко повертати з Контрактової на Межигірську.
Додано: Пон 31 гру, 2018 10:42
При такой длине вагона под него, скорее всего, установлена поворотная трамвайная тележка, поэтому трамвай повернёт без проблем по малому радиусу путей.
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