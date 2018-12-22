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Через рік Києвом поїдуть
26-метрові трамваї

Через рік Києвом поїдуть 26-метрові трамваї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:36

Через рік Києвом поїдуть 26-метрові трамваї

Пропонуємо до обговорення:
КП "Київпастранс" і "Татра-Юг", чиї виробничі потужності з випуску трамваїв розташовані в Дніпрі, уклали договір про поставку 10 вагонів трамваїв до Києва.

Дивися повний текст Через рік Києвом поїдуть 26-метрові трамваї.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:36

Зміст нових трамваїв при існуючих "рельсах-шпалах"? Хочеться подивитись, як цей транспортний засіб буде лєхко повертати з Контрактової на Межигірську.
zaton
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:42

  zaton написав:Зміст нових трамваїв при існуючих "рельсах-шпалах"? Хочеться подивитись, як цей транспортний засіб буде лєхко повертати з Контрактової на Межигірську.

При такой длине вагона под него, скорее всего, установлена поворотная трамвайная тележка, поэтому трамвай повернёт без проблем по малому радиусу путей.
avk
 
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Ай да молодци...!
shkarapet
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