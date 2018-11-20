Відповідне протокольне рішення підготувало Міністерство освіти і науки, а уряд підтримав.
Дивися повний текст Викладачам ЗВО піднімуть зарплати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:05
Викладачам ЗВО піднімуть зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Викладачам ЗВО піднімуть зарплати.
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:06
А де посада "професор"?
"Однак репетиторство приносить дохід вчителям тільки в містах."
Тут швидше залежить від фаху - одні більш затребувані на ЗНО, інші менше, деякі зовсім ні.
|