Відповідне протокольне рішення підготувало Міністерство освіти і науки, а уряд підтримав.
Дивися повний текст Викладачам ЗВО піднімуть зарплати.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 14:05
Викладачам ЗВО піднімуть зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Викладачам ЗВО піднімуть зарплати.
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:06
А де посада "професор"?
"Однак репетиторство приносить дохід вчителям тільки в містах."
Тут швидше залежить від фаху - одні більш затребувані на ЗНО, інші менше, деякі зовсім ні.
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:15
Интересно, что на оффсайте КМУ есть упоминание
но самой Постанови, за период 18-31 декабря, обнаружить не удалось, зато есть Постанова
Что показывает истинные приоритеты власти.
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:42
Ну если подняли на 25 проц. оклад, то на руки они будут получать как минимум в два раза больше.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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