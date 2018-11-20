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Викладачам ЗВО
піднімуть зарплати

Викладачам ЗВО піднімуть зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:05

Викладачам ЗВО піднімуть зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне протокольне рішення підготувало Міністерство освіти і науки, а уряд підтримав.

Дивися повний текст Викладачам ЗВО піднімуть зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:06

А де посада "професор"?
"Однак репетиторство приносить дохід вчителям тільки в містах."
Тут швидше залежить від фаху - одні більш затребувані на ЗНО, інші менше, деякі зовсім ні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:15

Интересно, что на оффсайте КМУ есть упоминание
З 1 січня 2019 року зарплата викладачів вишів підвищиться на 20%

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/z-1-sich ... tsya-na-20
но самой Постанови, за период 18-31 декабря, обнаружить не удалось, зато есть Постанова
щодо підвищення на 25% посадових окладів державних службовців Генеральної прокуратури України

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnes ... -2018-roci

Что показывает истинные приоритеты власти.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:42

  yanyura написав:Интересно, что на оффсайте КМУ есть упоминание
З 1 січня 2019 року зарплата викладачів вишів підвищиться на 20%

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/z-1-sich ... tsya-na-20
но самой Постанови, за период 18-31 декабря, обнаружить не удалось, зато есть Постанова
щодо підвищення на 25% посадових окладів державних службовців Генеральної прокуратури України

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnes ... -2018-roci

Что показывает истинные приоритеты власти.


Ну если подняли на 25 проц. оклад, то на руки они будут получать как минимум в два раза больше.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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