Відповідне протокольне рішення підготувало Міністерство освіти і науки, а уряд підтримав.
Дивися повний текст Викладачам ЗВО піднімуть зарплати.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 14:05
Викладачам ЗВО піднімуть зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Викладачам ЗВО піднімуть зарплати.
Додано: Пон 31 гру, 2018 14:06
А де посада "професор"?
"Однак репетиторство приносить дохід вчителям тільки в містах."
Тут швидше залежить від фаху - одні більш затребувані на ЗНО, інші менше, деякі зовсім ні.
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:15
Интересно, что на оффсайте КМУ есть упоминание
но самой Постанови, за период 18-31 декабря, обнаружить не удалось, зато есть Постанова
Что показывает истинные приоритеты власти.
Додано: Пон 31 гру, 2018 15:42
Ну если подняли на 25 проц. оклад, то на руки они будут получать как минимум в два раза больше.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:06
Читаю комментарии и вижу, что некоторые думают, что преподавателям высшей школы реально повысили зарплату. На самом деле: всем бюджетникам с 1 января повышают зарплату на 9%, значит преподавателям всего - на 11%. У многих преподавателей в прошлые годы были надбавки ( в национальных ВУЗах до 100%, по-разному). С 2014 г. При каждом повышении правительства минимальной зарплаты у преподавателей снималась такая же доля с их индивидуальной надбавки. Таким образом, доход преподавателя за эти годы не повышался, он заморожен уже пятый год. Ну и чтобы совсем все было ясно тем, кому любопытно: зарплата профессора - 6.000, доцента - 5000 + плюс надбавки за степень и звание, итого - профессор - 9, доцент - 8.
Додано: Вів 01 січ, 2019 16:46
Re: Викладачам ЗВО піднімуть зарплати
И то много дармоедам.. иногда захожу на родную кафедру.. превратилась она в кормушку для пары семейств вот и все с 90-х годов. Куда не плюнь - кум, сват, брат..95% диссертаций на исторические темы.. технологических новинок почти нет.. разработок тоже.. оценки студентов по степени понравился или нет/ сколько дал.... не скажу про гуманитариев но в техническом секторе разогнать 95% грантососов и дармоедов и мы даже этого не заметим. А фундаментальной науки у нас уже и нет совсем.
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