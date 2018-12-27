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У Києві зростає
кількість бюветів

У Києві зростає кількість бюветів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:46

У Києві зростає кількість бюветів

Пропонуємо до обговорення:
У Києві за 4 роки на 30% зросла кількість працюючих бюветних комплексів, - повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:46

Какое-то сомнительное достижение.
Вот в парках бюветы нужны!
А в домах вода должна быть и без бюветов и чистой из крана бежать.
Подолянин
 
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