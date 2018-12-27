У Києві за 4 роки на 30% зросла кількість працюючих бюветних комплексів, - повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Дивися повний текст У Києві зростає кількість бюветів.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 16:46
У Києві зростає кількість бюветів
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Дивися повний текст У Києві зростає кількість бюветів.
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:46
Какое-то сомнительное достижение.
Вот в парках бюветы нужны!
А в домах вода должна быть и без бюветов и чистой из крана бежать.
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