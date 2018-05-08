Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті НБУ.
Дивися повний текст Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня 2013 року.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 16:50
Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня 2013 року.
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:50
Новость от 17-го декабря...
PS: и "не" с глаголами пишется раздельно :)
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