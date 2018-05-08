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Недотягли: доходи українців
ще не повернулися до рівня...

Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:50

Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті НБУ.

Дивися повний текст Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня 2013 року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:50

Новость от 17-го декабря...

https://korrespondent.net/business/fina ... do-maidana

PS: и "не" с глаголами пишется раздельно :)
zРадио
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