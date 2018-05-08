Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті НБУ.
Дивися повний текст Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня 2013 року.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 16:50
Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня 2013 року.
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:50
Новость от 17-го декабря...
PS: и "не" с глаголами пишется раздельно :)
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:04
Re: Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня..
Так само в білорусів, в росіян 70%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:33
Это есть ни что более, как констатация ФАКТА о доходах и их реализации:
Украина уступает африканским странам по уровню социальных стандартов и занимает первое место в Европе по уровню коррупции, заявил Шуфрич в эфире "112-Украина".
«Израиль, Северная Корея, ряд африканских стран, которые находятся сегодня в состоянии войны, имеют уровень доходов своих граждан, внимание, почти в 10 раз больше, чем в Украине.
Мы уступаем уже более чем 30 африканским странам по социальным стандартам.
Единственное, где мы находимся на первом месте – в Европе мы находимся на первом месте среди европейских стран по уровню коррупции и на последнем по уровню социальных гарантий», – напомнил политик.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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