Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті НБУ.
Дивися повний текст Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня 2013 року.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 16:50
Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня 2013 року.
Додано: Пон 31 гру, 2018 16:50
Новость от 17-го декабря...
PS: и "не" с глаголами пишется раздельно :)
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:04
Re: Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня..
Так само в білорусів, в росіян 70%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:33
Это есть ни что более, как констатация ФАКТА о доходах и их реализации:
Украина уступает африканским странам по уровню социальных стандартов и занимает первое место в Европе по уровню коррупции, заявил Шуфрич в эфире "112-Украина".
«Израиль, Северная Корея, ряд африканских стран, которые находятся сегодня в состоянии войны, имеют уровень доходов своих граждан, внимание, почти в 10 раз больше, чем в Украине.
Мы уступаем уже более чем 30 африканским странам по социальным стандартам.
Единственное, где мы находимся на первом месте – в Европе мы находимся на первом месте среди европейских стран по уровню коррупции и на последнем по уровню социальных гарантий», – напомнил политик.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:41
Однако, когда средняя зарплата падает с 839 до 620 долларов (РФ), это менее губительно для финансирования базовых жизненных потребностей, чем когда она падает с 425 до 330 (Украина)...
Россияне отказались от обновления авто каждые 6 лет, а украинцы перешли на секонд-хенд одежду (65% продаж)... Вот вам и "так само"...
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:45
Зачем этот пистобол и манипулятор вспомнил Израиль? Израиль с самого основания в состоянии войны и далеко не на последнем месте по уровню жизни. И опять же наверняка в 10 раз меньше доход по сравнению с Израилем, а не с С.Кореей. Он не вспоминает, как при его правящей "Партии регионов" и "легитимном" президенте коррупция ещё больше усилилась. Зато сейчас можно тявкать из кустов какие все плохие - они-то безусловно плохие, а ТЫ лучше???
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:07
Израиль ,действительно, имеет доходы раз в 8-9 выше чем в Украине, вот только там и расходы побольше в 3-4 раза.
А про Северную Корею полный бред если Шуфрич действительно такое ляпнул.
Какой еще там уровень жизни.
Там недавно от голода в деревнях умирали после неурожая.
В игноре Kart, Sommer
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:16
Как вы там выразились? Не пистопольте
Такого уровня коррупции, который расцвел с приходом "новой" команды, не было, пожалуй, с самих с 90-х. Не в поддержку рыгов сказано, а для объективной оценки "реформаторов"...
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:31
Re: Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня..
Все відносно, РФ хоче мірятись з США ракетами, але не хоче зарплатами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:46
С этим абсолютно согласен. РФ бросает перчатку США, но экономически представляет из себя 7% от них.
Но участь украинцев, 30% которых живут меньше, чем на 5, и еще 45% - меньше, чем на 10 долларов в день, от этого, увы, не легче...
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