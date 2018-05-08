RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Недотягли: доходи українців
ще не повернулися до рівня...

Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:50

Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті НБУ.

Дивися повний текст Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня 2013 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86459
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:50

Новость от 17-го декабря...

https://korrespondent.net/business/fina ... do-maidana

PS: и "не" с глаголами пишется раздельно :)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 871
З нами з: 02.05.18
Подякував: 80 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:04

Re: Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня..

Так само в білорусів, в росіян 70%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6272
З нами з: 01.08.15
Подякував: 798 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:33

Это есть ни что более, как констатация ФАКТА о доходах и их реализации:

https://kievforum.org/showthread.php?t=69958&page=266
Украина уступает африканским странам по уровню социальных стандартов и занимает первое место в Европе по уровню коррупции, заявил Шуфрич в эфире "112-Украина".

«Израиль, Северная Корея, ряд африканских стран, которые находятся сегодня в состоянии войны, имеют уровень доходов своих граждан, внимание, почти в 10 раз больше, чем в Украине.
Мы уступаем уже более чем 30 африканским странам по социальным стандартам.
Единственное, где мы находимся на первом месте – в Европе мы находимся на первом месте среди европейских стран по уровню коррупции и на последнем по уровню социальных гарантий», – напомнил политик.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6177
З нами з: 20.09.12
Подякував: 601 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:41

  lapay написав:Так само в білорусів, в росіян 70%.


Однако, когда средняя зарплата падает с 839 до 620 долларов (РФ), это менее губительно для финансирования базовых жизненных потребностей, чем когда она падает с 425 до 330 (Украина)...

Россияне отказались от обновления авто каждые 6 лет, а украинцы перешли на секонд-хенд одежду (65% продаж)... Вот вам и "так само"...

https://visasam.ru/russia/rabotavrf/sre ... godam.html
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 871
З нами з: 02.05.18
Подякував: 80 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:45

  Kudrjavuy написав:Это есть ни что более, как констатация ФАКТА о доходах и их реализации:

https://kievforum.org/showthread.php?t=69958&page=266
Украина уступает африканским странам по уровню социальных стандартов и занимает первое место в Европе по уровню коррупции, заявил Шуфрич в эфире "112-Украина".

«Израиль, Северная Корея, ряд африканских стран, которые находятся сегодня в состоянии войны, имеют уровень доходов своих граждан, внимание, почти в 10 раз больше, чем в Украине.
Мы уступаем уже более чем 30 африканским странам по социальным стандартам.
Единственное, где мы находимся на первом месте – в Европе мы находимся на первом месте среди европейских стран по уровню коррупции и на последнем по уровню социальных гарантий», – напомнил политик.

Зачем этот пистобол и манипулятор вспомнил Израиль? Израиль с самого основания в состоянии войны и далеко не на последнем месте по уровню жизни. И опять же наверняка в 10 раз меньше доход по сравнению с Израилем, а не с С.Кореей. Он не вспоминает, как при его правящей "Партии регионов" и "легитимном" президенте коррупция ещё больше усилилась. Зато сейчас можно тявкать из кустов какие все плохие - они-то безусловно плохие, а ТЫ лучше???
lite
 
Повідомлень: 756
З нами з: 09.05.13
Подякував: 304 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:07

  Kudrjavuy написав:«Израиль, Северная Корея, ряд африканских стран, которые находятся сегодня в состоянии войны, имеют уровень доходов своих граждан, внимание, почти в 10 раз больше, чем в Украине.

Израиль ,действительно, имеет доходы раз в 8-9 выше чем в Украине, вот только там и расходы побольше в 3-4 раза.
А про Северную Корею полный бред если Шуфрич действительно такое ляпнул.
Какой еще там уровень жизни.
Там недавно от голода в деревнях умирали после неурожая.
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 352
З нами з: 29.05.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:16

  lite написав:Он не вспоминает, как при его правящей "Партии регионов" и "легитимном" президенте коррупция ещё больше усилилась.


Как вы там выразились? Не пистопольте :mrgreen:

Такого уровня коррупции, который расцвел с приходом "новой" команды, не было, пожалуй, с самих с 90-х. Не в поддержку рыгов сказано, а для объективной оценки "реформаторов"...

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 871
З нами з: 02.05.18
Подякував: 80 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:31

Re: Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня..

  zРадио написав:Однако, когда средняя зарплата падает с 839 до 620 долларов (РФ), это менее губительно для финансирования базовых жизненных потребностей, чем когда она падает с 425 до 330 (Украина)...

Все відносно, РФ хоче мірятись з США ракетами, але не хоче зарплатами. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6272
З нами з: 01.08.15
Подякував: 798 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:46

  lapay написав:
  zРадио написав:Однако, когда средняя зарплата падает с 839 до 620 долларов (РФ), это менее губительно для финансирования базовых жизненных потребностей, чем когда она падает с 425 до 330 (Украина)...

Все відносно, РФ хоче мірятись з США ракетами, але не хоче зарплатами. :)


С этим абсолютно согласен. РФ бросает перчатку США, но экономически представляет из себя 7% от них.

Но участь украинцев, 30% которых живут меньше, чем на 5, и еще 45% - меньше, чем на 10 долларов в день, от этого, увы, не легче...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 871
З нами з: 02.05.18
Подякував: 80 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
2
1
2
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], lapay, PSL і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Вів 08 тра, 2018 09:18
66 12732
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 22:48
kalinavalera1
Більшість українців згодні на дорожчий газ - тільки не... 1, 2, 3
R2 » Суб 29 гру, 2018 17:12
22 1408
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 15:13
yil56
Зарплати українців зростають швидше, ніж витрати на... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » П'ят 28 гру, 2018 14:17
41 2367
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 гру, 2018 14:43
zРадио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.