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Недотягли: доходи українців
ще не повернулися до рівня...

Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:53

Re: Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня..

  zРадио написав:Но участь украинцев, 30% которых живут меньше, чем на 5, и еще 45% - меньше, чем на 10 долларов в день, от этого, увы, не легче...

Так не буває дива, навіть новорічного. Якщо сусідам хреново, то і нам не буде зашибісь, тим паче в нас проблеми покруче, ніж у них.
Є, звісно, ті, що мріють про "волшебніка в голубом вертольотє" - нехай їх мрія здійсниться в наступному році.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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