Так не буває дива, навіть новорічного. Якщо сусідам хреново, то і нам не буде зашибісь, тим паче в нас проблеми покруче, ніж у них.
Є, звісно, ті, що мріють про "волшебніка в голубом вертольотє" - нехай їх мрія здійсниться в наступному році.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 18:53
Re: Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня..
Так не буває дива, навіть новорічного. Якщо сусідам хреново, то і нам не буде зашибісь, тим паче в нас проблеми покруче, ніж у них.
Є, звісно, ті, що мріють про "волшебніка в голубом вертольотє" - нехай їх мрія здійсниться в наступному році.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 31 гру, 2018 19:45
Диво в том, что богатейшая страна за 27 лет правлений таких президентов ( последний еще более аморальный т.к. в отличие от воров бывшей общенародной собственности залез в карман нищим согражданам) скатилась к деиндустриализации,депопуляции,социальной деградации и пр.
В игноре Kart, Sommer
Додано: Пон 31 гру, 2018 19:53
Или он имеет в виду Южную Корею, или Шуфрич нагло врет. по сравнению с КНДР уровень жизни в Украине выше. Намного даже.
С Новым годом!
Либертарианец
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