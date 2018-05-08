Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 19:53
Kudrjavuy написав:
«Израиль,
Северная Корея
, ряд африканских стран, которые находятся сегодня в состоянии войны, имеют уровень доходов своих граждан, внимание, почти в 10 раз больше, чем в Украине.
Или он имеет в виду Южную Корею, или Шуфрич нагло врет. по сравнению с КНДР уровень жизни в Украине выше. Намного даже.
С Новым годом!
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Jorj
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Додано: Пон 31 гру, 2018 20:51
Jorj написав: Kudrjavuy написав:
«Израиль,
Северная Корея
, ряд африканских стран, которые находятся сегодня в состоянии войны, имеют уровень доходов своих граждан, внимание, почти в 10 раз больше, чем в Украине.
Или он имеет в виду Южную Корею, или Шуфрич нагло врет. по сравнению с КНДР уровень жизни в Украине выше. Намного даже.
С Новым годом!
Объективности ради. Шуфрич сказал - «Південна Корея». Видимо переводили великі знавці української мови.
Вот эфир:
https://www.youtube.com/watch?v=uKW7yaW30p4
С 14:27
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valme
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