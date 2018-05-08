Или он имеет в виду Южную Корею, или Шуфрич нагло врет. по сравнению с КНДР уровень жизни в Украине выше. Намного даже.
С Новым годом!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 19:53
Или он имеет в виду Южную Корею, или Шуфрич нагло врет. по сравнению с КНДР уровень жизни в Украине выше. Намного даже.
С Новым годом!
Либертарианец
Додано: Пон 31 гру, 2018 20:51
Объективности ради. Шуфрич сказал - «Південна Корея». Видимо переводили великі знавці української мови.
Вот эфир:
С 14:27
Всех с Новым годом!
Додано: Пон 31 гру, 2018 23:27
для полноты картины стоило написать, что минимальная пенсия по прежднему в 2 раза ниже чем в 2013 году и меньше прожиточного минимума - бедные пенсионеры...
Додано: Пон 31 гру, 2018 23:53
Re: Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня..
Пусть всегда с НГ вас, детей и внуков ваших Петр Алексеевич поздравляет на оставленной аналоговой сетке исключительно Ганапольский.
Black Jack - White Business
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