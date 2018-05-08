Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня...
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zРадио написав:Но участь украинцев, 30% которых живут меньше, чем на 5, и еще 45% - меньше, чем на 10 долларов в день, от этого, увы, не легче...
Так не буває дива, навіть новорічного. Якщо сусідам хреново, то і нам не буде зашибісь, тим паче в нас проблеми покруче, ніж у них. Є, звісно, ті, що мріють про "волшебніка в голубом вертольотє" - нехай їх мрія здійсниться в наступному році.
Диво в том, что богатейшая страна за 27 лет правлений таких президентов ( последний еще более аморальный т.к. в отличие от воров бывшей общенародной собственности залез в карман нищим согражданам) скатилась к деиндустриализации,депопуляции,социальной деградации и пр.
Да, была сладкая жизнь в кредит 2009-2013... Теперь за все нужно заплатить.