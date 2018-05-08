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Недотягли: доходи українців
ще не повернулися до рівня...

Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 19:53

  Kudrjavuy написав:«Израиль, Северная Корея, ряд африканских стран, которые находятся сегодня в состоянии войны, имеют уровень доходов своих граждан, внимание, почти в 10 раз больше, чем в Украине.

Или он имеет в виду Южную Корею, или Шуфрич нагло врет. по сравнению с КНДР уровень жизни в Украине выше. Намного даже.

С Новым годом!
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:51

  Jorj написав:
  Kudrjavuy написав:«Израиль, Северная Корея, ряд африканских стран, которые находятся сегодня в состоянии войны, имеют уровень доходов своих граждан, внимание, почти в 10 раз больше, чем в Украине.

Или он имеет в виду Южную Корею, или Шуфрич нагло врет. по сравнению с КНДР уровень жизни в Украине выше. Намного даже.

С Новым годом!

Объективности ради. Шуфрич сказал - «Південна Корея». Видимо переводили великі знавці української мови.
Вот эфир: https://www.youtube.com/watch?v=uKW7yaW30p4
С 14:27

Всех с Новым годом!
valme
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:27

для полноты картины стоило написать, что минимальная пенсия по прежднему в 2 раза ниже чем в 2013 году и меньше прожиточного минимума - бедные пенсионеры...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:53

Re: Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня..

Пусть всегда с НГ вас, детей и внуков ваших Петр Алексеевич поздравляет на оставленной аналоговой сетке исключительно Ганапольский с "Прямого".
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:16

  shapo написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Но участь украинцев, 30% которых живут меньше, чем на 5, и еще 45% - меньше, чем на 10 долларов в день, от этого, увы, не легче...

Так не буває дива, навіть новорічного. Якщо сусідам хреново, то і нам не буде зашибісь, тим паче в нас проблеми покруче, ніж у них.
Є, звісно, ті, що мріють про "волшебніка в голубом вертольотє" - нехай їх мрія здійсниться в наступному році.


Диво в том, что богатейшая страна за 27 лет правлений таких президентов ( последний еще более аморальный т.к. в отличие от воров бывшей общенародной собственности залез в карман нищим согражданам) скатилась к деиндустриализации,депопуляции,социальной деградации и пр.

Да, была сладкая жизнь в кредит 2009-2013...
Теперь за все нужно заплатить.
Vint
 
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