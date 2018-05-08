Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 19:53
Kudrjavuy написав:
«Израиль,
Северная Корея
, ряд африканских стран, которые находятся сегодня в состоянии войны, имеют уровень доходов своих граждан, внимание, почти в 10 раз больше, чем в Украине.
Или он имеет в виду Южную Корею, или Шуфрич нагло врет. по сравнению с КНДР уровень жизни в Украине выше. Намного даже.
С Новым годом!
Либертарианец
Jorj
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Додано: Пон 31 гру, 2018 20:51
Jorj написав: Kudrjavuy написав:
«Израиль,
Северная Корея
, ряд африканских стран, которые находятся сегодня в состоянии войны, имеют уровень доходов своих граждан, внимание, почти в 10 раз больше, чем в Украине.
Или он имеет в виду Южную Корею, или Шуфрич нагло врет. по сравнению с КНДР уровень жизни в Украине выше. Намного даже.
С Новым годом!
Объективности ради. Шуфрич сказал - «Південна Корея». Видимо переводили великі знавці української мови.
Вот эфир:
https://www.youtube.com/watch?v=uKW7yaW30p4
С 14:27
Всех с Новым годом!
valme
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Додано: Пон 31 гру, 2018 23:27
для полноты картины стоило написать, что минимальная пенсия по прежднему в 2 раза ниже чем в 2013 году и меньше прожиточного минимума - бедные пенсионеры...
Cler
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Додано: Вів 01 січ, 2019 01:16
shapo написав: lapay написав: zРадио написав:
Но участь украинцев, 30% которых живут меньше, чем на 5, и еще 45% - меньше, чем на 10 долларов в день, от этого, увы, не легче...
Так не буває дива, навіть новорічного. Якщо сусідам хреново, то і нам не буде зашибісь, тим паче в нас проблеми покруче, ніж у них.
Є, звісно, ті, що мріють про "волшебніка в голубом вертольотє" - нехай їх мрія здійсниться в наступному році.
Диво в том, что богатейшая страна за 27 лет правлений таких президентов ( последний еще более аморальный т.к. в отличие от воров бывшей общенародной собственности залез в карман нищим согражданам) скатилась к деиндустриализации,депопуляции,социальной деградации и пр.
Да, была сладкая жизнь в кредит 2009-2013...
Теперь за все нужно заплатить.
Vint
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Додано: Вів 01 січ, 2019 01:52
Vint написав:
Да, была сладкая жизнь в кредит 2009-2013...
Теперь за все нужно заплатить.
Никогда не узнаешь, как хорошо жить сегодня, пока не наступит завтра. У меня большие предчувствия, что сладкая жизнь всё ещё продолжается.
safonovstanislav
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Додано: Вів 01 січ, 2019 11:25
safonovstanislav написав: Vint написав:
Да, была сладкая жизнь в кредит 2009-2013...
Теперь за все нужно заплатить.
Никогда не узнаешь, как хорошо жить сегодня, пока не наступит завтра. У меня большие предчувствия, что сладкая жизнь всё ещё продолжается.
Около 10000 грн на каждого украинца будет потрачено в этом году на обслуживание внешних долгов 2009-2013гг.
Vint
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Додано: Вів 01 січ, 2019 12:35
Vint написав:
Около 10000 грн на каждого украинца будет потрачено в этом году на обслуживание внешних долгов 2009-2013гг.
Если бы у вас была возможность занимать деньги, при условии, что отдавать их будет кто-то другой? Занимали бы по максимуму?
safonovstanislav
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Додано: Вів 01 січ, 2019 12:45
safonovstanislav написав:
Если бы у вас была возможность занимать деньги, при условии, что отдавать их будет кто-то другой? Занимали бы по максимуму?
Если бы у вас была возможность ..издить деньги, при условии, что отдавать их будет кто-то другой? ..или бы по максимуму?
Для цього треба було починати з капелюхів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Вів 01 січ, 2019 12:46
safonovstanislav написав: Vint написав:
Около 10000 грн на каждого украинца будет потрачено в этом году на обслуживание внешних долгов 2009-2013гг.
Если бы у вас была возможность занимать деньги, при условии, что отдавать их будет кто-то другой? Занимали бы по максимуму?
Это такое оправдание загона страны в долги? И кем были эти загонщики?
Vint
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Додано: Вів 01 січ, 2019 13:24
lapay написав:
Если бы у вас была возможность ..издить деньги, при условии, что отдавать их будет кто-то другой? ..или бы по максимуму?
Для цього треба було починати з капелюхів.
Видимо, по-этому я не политик.
safonovstanislav
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