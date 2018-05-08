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Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:56
Vint написав:
И кем были эти загонщики?
Известно кто, папередникивиноваты!
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