Известно кто, папередникивиноваты!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:56
Re: Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня..
Додано: Вів 01 січ, 2019 17:05
Проживите на пенсию 53$, а потом рассказывайте про пэрэмогу.
Средства СМИ затуманивают слабый разум. Анализируете, получайте информацию из различных источников, не будьте зомби.
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