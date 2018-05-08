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Недотягли: доходи українців
ще не повернулися до рівня...

Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:56

Re: Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня..

  Vint написав:И кем были эти загонщики?

Известно кто, папередникивиноваты!
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Ну теперь отдаем по 10000 грн в год за прошлое "благополучие"...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:05

Проживите на пенсию 53$, а потом рассказывайте про пэрэмогу.
Средства СМИ затуманивают слабый разум. Анализируете, получайте информацию из различных источников, не будьте зомби.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:22

  priem_metalla86 написав:Проживите на пенсию 53$, а потом рассказывайте про пэрэмогу.
Средства СМИ затуманивают слабый разум. Анализируете, получайте информацию из различных источников, не будьте зомби.

Займитесь копирайтингом, в интернете же есть возможность сидеть...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:59

Я б сказал, что реальное благосостояние украинцев на уровне 42 % по сравнению с 2013 и продолжает снижаться. Скоро дветрети населения будут нуждаться в субсидии на коммуналку
pobytt
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:14

Vint, Вы правда ожидали, что я пенсионер?)
Много пенсионеров знакомых в интернете шарится, хоть одного знаете, который работает онлайн?)
Вы считаете, что пенсионеры должны продолжать работать?
Если Вам меньше 20 - понятно и простительно, но если больше, то это прискорбно.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 21:50

  priem_metalla86 написав:Vint, Вы правда ожидали, что я пенсионер?)
Много пенсионеров знакомых в интернете шарится, хоть одного знаете, который работает онлайн?)
Вы считаете, что пенсионеры должны продолжать работать?
Если Вам меньше 20 - понятно и простительно, но если больше, то это прискорбно.

Если вам хватает на жизнь, то не работайте.
У меня есть дети, недвига и ещё 20-30 лет чтобы ещё лучше подготовиться к старости.
Vint
 
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