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Недотягли: доходи українців ще не повернулися до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:56
Vint написав:
И кем были эти загонщики?
Известно кто, папередникивиноваты!
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fokus
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Додано: Вів 01 січ, 2019 16:08
Ну теперь отдаем по 10000 грн в год за прошлое "благополучие"...
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Vint
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Додано: Вів 01 січ, 2019 17:05
Проживите на пенсию 53$, а потом рассказывайте про пэрэмогу.
Средства СМИ затуманивают слабый разум. Анализируете, получайте информацию из различных источников, не будьте зомби.
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priem_metalla86
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Додано: Вів 01 січ, 2019 17:22
priem_metalla86 написав:
Проживите на пенсию 53$, а потом рассказывайте про пэрэмогу.
Средства СМИ затуманивают слабый разум. Анализируете, получайте информацию из различных источников, не будьте зомби.
Займитесь копирайтингом, в интернете же есть возможность сидеть...
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Vint
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Додано: Вів 01 січ, 2019 17:59
Я б сказал, что реальное благосостояние украинцев на уровне 42 % по сравнению с 2013 и продолжает снижаться. Скоро дветрети населения будут нуждаться в субсидии на коммуналку
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pobytt
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Додано: Вів 01 січ, 2019 21:10
Это как в ссср с 1913 годом сравнивали что бы показать мощь государства и руководства
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georgizark
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Додано: Вів 01 січ, 2019 21:14
Vint, Вы правда ожидали, что я пенсионер?)
Много пенсионеров знакомых в интернете шарится, хоть одного знаете, который работает онлайн?)
Вы считаете, что пенсионеры должны продолжать работать?
Если Вам меньше 20 - понятно и простительно, но если больше, то это прискорбно.
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priem_metalla86
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Додано: Вів 01 січ, 2019 21:50
priem_metalla86 написав:
Vint, Вы правда ожидали, что я пенсионер?)
Много пенсионеров знакомых в интернете шарится, хоть одного знаете, который работает онлайн?)
Вы считаете, что пенсионеры должны продолжать работать?
Если Вам меньше 20 - понятно и простительно, но если больше, то это прискорбно.
Если вам хватает на жизнь, то не работайте.
У меня есть дети, недвига и ещё 20-30 лет чтобы ещё лучше подготовиться к старости.
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Vint
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Додано: Сер 02 січ, 2019 07:53
А для меня 2016-18 были лучшие годы. Люблю всякие кризисы и политические разборки, мутная вода лучшая среда.
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Попаданец
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