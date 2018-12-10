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Набуло чинності продовження
економічних санкцій ЄС проти...

Набуло чинності продовження економічних санкцій ЄС проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:52

Набуло чинності продовження економічних санкцій ЄС проти...

Пропонуємо до обговорення:
У суботу, 29 грудня, набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про продовження економічних санкцій ЄС проти Росії на півроку, до 31 липня 2019 року.

Дивися повний текст Набуло чинності продовження економічних санкцій ЄС проти Росії.
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