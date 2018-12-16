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Залізли у кишені онуків:
Пинзеник дав прогноз на...

Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:13

Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розказав Віктор Пинзеник, колишній міністр економіки і фінансів.

Дивися повний текст Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на наступний рік.
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