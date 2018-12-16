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Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 гру, 2018 20:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це розказав Віктор Пинзеник, колишній міністр економіки і фінансів.
Дивися повний текст Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на наступний рік
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Додано: Вів 01 січ, 2019 05:56
Оголосити дефолт .
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mbuslyuk
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Додано: Вів 01 січ, 2019 11:18
Хорошо "гульнули", что внуков в долги загнали
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Додано: Вів 01 січ, 2019 12:28
Так пинзеник и начал эту традицию будути министром финансов!
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Додано: Вів 01 січ, 2019 12:32
Да уедут почти все дети, внуков не будет уже здесь
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