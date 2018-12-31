RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Залізли у кишені онуків:
Пинзеник дав прогноз на...

Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:13

Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розказав Віктор Пинзеник, колишній міністр економіки і фінансів.

Дивися повний текст Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на наступний рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86467
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:05

Прям капитан очевидность. Другие предложения есть?
kolotilov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 27.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 05:56

Оголосити дефолт .
mbuslyuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 66
З нами з: 15.04.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:18

Хорошо "гульнули", что внуков в долги загнали
link654
 
Повідомлень: 640
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:28

Так пинзеник и начал эту традицию будути министром финансов!
Polly
 
Повідомлень: 2021
З нами з: 26.05.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:21

вообще то залезли при тимошенко и януковиче, но тогда всем было насрать, что внукам отдавать наши долги, а теперь совесть замучала?
olexiy_ogryzko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 25.02.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт дала приємний прогноз щодо зростання зарплат в...
R2 » Вів 01 січ, 2019 12:47
1 49
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 січ, 2019 12:47
cisukr
Чи буде "новорічний" стрибок курсу - прогноз від Данилишина
R2 » Сер 26 гру, 2018 12:18
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 12:19
Джон
МВФ значно підвищив прогноз зростання ВВП України
R2 » Сер 19 гру, 2018 11:47
6 280
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 19:39
chch2015

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.