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Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 31 гру, 2018 20:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це розказав Віктор Пинзеник, колишній міністр економіки і фінансів.
Дивися повний текст Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на наступний рік
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R2
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Додано: Вів 01 січ, 2019 02:05
Прям капитан очевидность. Другие предложения есть?
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kolotilov
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Додано: Вів 01 січ, 2019 05:56
Оголосити дефолт .
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mbuslyuk
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Додано: Вів 01 січ, 2019 11:18
Хорошо "гульнули", что внуков в долги загнали
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link654
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Додано: Вів 01 січ, 2019 12:28
Так пинзеник и начал эту традицию будути министром финансов!
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Polly
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Додано: Вів 01 січ, 2019 14:21
вообще то залезли при тимошенко и януковиче, но тогда всем было насрать, что внукам отдавать наши долги, а теперь совесть замучала?
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olexiy_ogryzko
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Додано: Вів 01 січ, 2019 17:13
Можно как Греция поступить: набрать ещё 100 лярдов кредита, объявить дефолт и отменить отдачу долгов.
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priem_metalla86
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:40
priem_metalla86 написав:
Можно как Греция поступить: набрать ещё 100 лярдов кредита, объявить дефолт и отменить отдачу долгов.
И это правильно!
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Ratatui
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:46
Ratatui написав: priem_metalla86 написав:
Можно как Греция поступить: набрать ещё 100 лярдов кредита, объявить дефолт и отменить отдачу долгов.
И это правильно!
Угу, особливо коли врахувати, що ні цента не списали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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