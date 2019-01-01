так информация о кредитах открыта.
может вы раскроете тайны при каких папередниках и теперешниках сколько назанимали?
а то ваш пост выглядит как трындёж.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 23:43
Re: Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на...
так информация о кредитах открыта.
может вы раскроете тайны при каких папередниках и теперешниках сколько назанимали?
а то ваш пост выглядит как трындёж.
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