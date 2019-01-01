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Залізли у кишені онуків:
Пинзеник дав прогноз на...

Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:43

Re: Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на...

  Surfer написав:Что за ерунда - верим в мифы пропаганды ? Нынешние давно переплюнули кредиты предшественников, но для доверчивых активно кивают на папередников

так информация о кредитах открыта.
может вы раскроете тайны при каких папередниках и теперешниках сколько назанимали?
а то ваш пост выглядит как трындёж.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 01:13

  Pegasmaster написав:
  Surfer написав:Что за ерунда - верим в мифы пропаганды ? Нынешние давно переплюнули кредиты предшественников, но для доверчивых активно кивают на папередников

так информация о кредитах открыта.
может вы раскроете тайны при каких папередниках и теперешниках сколько назанимали?
а то ваш пост выглядит как трындёж.


В том то и дело что информация действительно открыта, и трындежом как раз выглядит именно ваше заявление и вам подобных зомби

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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 02:14

Re: Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на...

Если бы власть, в включая нынешнюю, несла бы ответственность и платила за импотентные решения из своего кармана, то вместо банальных траншей, были бы реформы и вся экономика страны не состояла бы из валюты гастарбайтеров, постоянного повышения тарифов и бесконечных займов. В существующем же варианте, проще и выгоднее повесить долги на граждан, самим умыв руки после окончания срока избрания.
Black Jack - White Business
ruvex
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