Водночас вартість універсальних послуг з пересилання простих бандеролей до 3 кг залишилася на рівні 2018 року.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" з 2019 року підвищує тариф в середньому на 15%.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 22:39
"Укрпошта" з 2019 року підвищує тариф в середньому на 15%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрпошта\" з 2019 року підвищує тариф в середньому на 15%.
Додано: Пон 31 гру, 2018 22:39
Если выходить на рынок перевозок последними надо иметь более весомые преимущества... Чем просто много отделений. Есть минусы 1) на день дольше чем НП официально. 2) еще на день дольше ибо курьра можно заказать день в день только до то ли 12 то ли 13 , у новой почты в 15:00 заказал в 17:00 забор товарп и в 13:00 следующего дня уже в другом городе. У укрпочты раза в два три дольше. И это не оправдывает экономии в 10 грн. После повышения нету смысла в укрпочте
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