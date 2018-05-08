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У ДПСУ розповіли, куди найчастіше
подорожували українці...

У ДПСУ розповіли, куди найчастіше подорожували українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:53

У ДПСУ розповіли, куди найчастіше подорожували українці...

Пропонуємо до обговорення:
Українці цього року найчастіше подорожували до шести європейських країн.

Дивися повний текст У ДПСУ розповіли, куди найчастіше подорожували українці в цьому році.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:53

50% потока в Молдавию и Белорусь - это транзит в Россию...
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