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Київська ялинка перемогла в
рейтингу найкращих різдвяних...

Київська ялинка перемогла в рейтингу найкращих різдвяних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:22

Київська ялинка перемогла в рейтингу найкращих різдвяних...

Пропонуємо до обговорення:
Головну ялинку України було визнано найкрасивішою в Європі.

Дивися повний текст Київська ялинка перемогла в рейтингу найкращих різдвяних ялинок Європи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:23

неужели в европе так всё плохо с ёлками?... :)
Cler
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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