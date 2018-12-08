Головну ялинку України було визнано найкрасивішою в Європі.
Дивися повний текст Київська ялинка перемогла в рейтингу найкращих різдвяних ялинок Європи.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 23:22
Київська ялинка перемогла в рейтингу найкращих різдвяних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київська ялинка перемогла в рейтингу найкращих різдвяних ялинок Європи.
Додано: Вів 01 січ, 2019 00:21
Просто учитывают ещё и погоду. К примеру в Дортмунде самая высокая в мире натуральная елка, но погода плюсовая, да и цены на рождественской ярмарке, думаю, повыше киевских.
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:23
А вот в Праге совсем небольшая, но очень душевная небольшая елочка. Но зато как мило и красиво все вокруг! Нет киевской грязи и пьяной, орущей толпы.
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:19
Немного новогоднего троллинга - это европейцы намекают: "у вас хороший лес, он нам ооочень нравится"
Додано: Вів 01 січ, 2019 18:24
Ну как тут не вспомнить российского пенсионера.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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