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Київська ялинка перемогла в
рейтингу найкращих різдвяних...

Київська ялинка перемогла в рейтингу найкращих різдвяних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:22

Київська ялинка перемогла в рейтингу найкращих різдвяних...

Пропонуємо до обговорення:
Головну ялинку України було визнано найкрасивішою в Європі.

Дивися повний текст Київська ялинка перемогла в рейтингу найкращих різдвяних ялинок Європи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 00:21

Просто учитывают ещё и погоду. К примеру в Дортмунде самая высокая в мире натуральная елка, но погода плюсовая, да и цены на рождественской ярмарке, думаю, повыше киевских.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:23

А вот в Праге совсем небольшая, но очень душевная небольшая елочка. Но зато как мило и красиво все вокруг! Нет киевской грязи и пьяной, орущей толпы.
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Немного новогоднего троллинга - это европейцы намекают: "у вас хороший лес, он нам ооочень нравится" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:24

Ну как тут не вспомнить российского пенсионера.
https://www.obozrevatel.com/curious/h-b ... v-seti.htm
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 22:39

Re: Київська ялинка перемогла в рейтингу найкращих різдвяних

Как она могла победить ведь она кособокая. Елки прошлых годов , в том числе та что на фото были не хуже, видимо поэтому выставили именно ее в статье чтобы скрыть странность выбора этого года.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:48

  Surfer написав:Как она могла победить ведь она кособокая. Елки прошлых годов , в том числе та что на фото были не хуже, видимо поэтому выставили именно ее в статье чтобы скрыть странность выбора этого года.

О. Видно что хоть кто то видел этот ужас. Жена говорила что на Контрактовой гораздо красивее елка.
На Софиевке поставили дорогое Г. Трехступенчатый ракетоноситель.
p_a_l
 
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