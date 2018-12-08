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Київська ялинка перемогла в
рейтингу найкращих різдвяних...

Київська ялинка перемогла в рейтингу найкращих різдвяних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:22

Київська ялинка перемогла в рейтингу найкращих різдвяних...

Пропонуємо до обговорення:
Головну ялинку України було визнано найкрасивішою в Європі.

Дивися повний текст Київська ялинка перемогла в рейтингу найкращих різдвяних ялинок Європи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 00:21

Просто учитывают ещё и погоду. К примеру в Дортмунде самая высокая в мире натуральная елка, но погода плюсовая, да и цены на рождественской ярмарке, думаю, повыше киевских.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:23

А вот в Праге совсем небольшая, но очень душевная небольшая елочка. Но зато как мило и красиво все вокруг! Нет киевской грязи и пьяной, орущей толпы.
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Немного новогоднего троллинга - это европейцы намекают: "у вас хороший лес, он нам ооочень нравится" :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:24

Ну как тут не вспомнить российского пенсионера.
https://www.obozrevatel.com/curious/h-b ... v-seti.htm
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 11:56

Re: Київська ялинка перемогла в рейтингу найкращих різдвяних

И деньги у нас самые красивые, и люди самые умные... И уровень жизни самый низкий :)
Nemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:11

  Nemo написав:И деньги у нас самые красивые, и люди самые умные... И уровень жизни самый низкий :)


Ужас, да. Ну вам хоть на украинские форумы позволяют ходить жаловаться? Или скоро будут садить, как за экстремизм?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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