RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт дала приємний прогноз
щодо зростання зарплат в...

Експерт дала приємний прогноз щодо зростання зарплат в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:47

Експерт дала приємний прогноз щодо зростання зарплат в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла експерт з питань працевлаштування Тетяна Пашкіна.

Дивися повний текст Експерт дала приємний прогноз щодо зростання зарплат в Україні у 2019 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86463
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:47

А о неприятном прогнозе по инфляции промолчала.
cisukr
 
Повідомлень: 1919
З нами з: 01.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Залізли у кишені онуків: Пинзеник дав прогноз на...
R2 » Пон 31 гру, 2018 20:13
4 195
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 січ, 2019 12:32
De Bil
Мінсоцполітики дало відповіді на головні запитання щодо...
R2 » П'ят 28 гру, 2018 10:58
3 103
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 12:36
Moimir
Митниця дала роз'яснення про добровільний внесок при... 1, 2
R2 » П'ят 21 гру, 2018 08:17
12 682
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 16:08
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.