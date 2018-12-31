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Експерт дала приємний прогноз щодо зростання зарплат в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 січ, 2019 12:47
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла експерт з питань працевлаштування Тетяна Пашкіна.
Дивися повний текст Експерт дала приємний прогноз щодо зростання зарплат в Україні у 2019 році
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Додано: Вів 01 січ, 2019 12:47
А о неприятном прогнозе по инфляции промолчала.
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