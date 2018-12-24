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Третину українського експорту
забезпечують лише 20...

Третину українського експорту забезпечують лише 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:48

Третину українського експорту забезпечують лише 20...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати дослідження Youcontrol.

Дивися повний текст Третину українського експорту забезпечують лише 20 найбільших компаній (дослідження).
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