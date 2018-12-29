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На 20% більше: хто наступного року отримає підвищену...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:26
Пропонуємо до обговорення:
Науково-педагогічним працівникам 2019-го підвищуємо зарплати на 20%.
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