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На 20% більше: хто наступного
року отримає підвищену...

На 20% більше: хто наступного року отримає підвищену...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:26

На 20% більше: хто наступного року отримає підвищену...

Пропонуємо до обговорення:
Науково-педагогічним працівникам 2019-го підвищуємо зарплати на 20%.

Дивися повний текст На 20% більше: хто наступного року отримає підвищену зарплату.
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