Про це йдеться в меморандумі між Україною і МВФ.
Дивися повний текст Україна зобов'язалася покарати екс-власників банків-банкрутів.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:27
Україна зобов'язалася покарати екс-власників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна зобов'язалася покарати екс-власників банків-банкрутів.
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:27
Перевожу на людской язык: Украина обязалась перед МВФ морально воздействовать на виновников банкротств банков :)
Додано: Вів 01 січ, 2019 16:53
Перед тем как первого осудят и накажут рак просвистит на горе "Щэ нэ вмэрла"))
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