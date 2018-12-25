Про це йдеться в меморандумі між Україною і МВФ.
Дивися повний текст Україна зобов'язалася покарати екс-власників банків-банкрутів.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:27
Україна зобов'язалася покарати екс-власників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна зобов'язалася покарати екс-власників банків-банкрутів.
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:27
Перевожу на людской язык: Украина обязалась перед МВФ морально воздействовать на виновников банкротств банков :)
Додано: Вів 01 січ, 2019 16:53
Перед тем как первого осудят и накажут рак просвистит на горе "Щэ нэ вмэрла"))
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:03
А список злостных неплательщиков мы повесим на доску позора перед входом в подъезд!
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:18
я называю это доской почёта .Умные же люди .Вместо оплаты всё на депо!Еще и на сахарок будет с %%.Свои ОСББ предупредил -вешайте моих владельцев на доску смело до предела сум стягнень на нерухомє майно.И дальше буду также поступать©.Приятно было уже наблюдать как старики начали понимать,что нех платить сразу,так и говорят: милок,там мне насчитали за комуналь хххх.уу ,так ты их отложь на депозит за вычетом придомовой,что до 20-го платить.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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