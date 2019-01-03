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Україна зобов'язалася
покарати екс-власників...

Україна зобов'язалася покарати екс-власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:27

Україна зобов'язалася покарати екс-власників...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в меморандумі між Україною і МВФ.

Дивися повний текст Україна зобов'язалася покарати екс-власників банків-банкрутів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:27

Перевожу на людской язык: Украина обязалась перед МВФ морально воздействовать на виновников банкротств банков :)
avk
 
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А список злостных неплательщиков мы повесим на доску позора перед входом в подъезд!
heavensfeel
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:21

Зря вы так.я лично надеюсь,что бабу леру принародно подвесят за яйца а бене засунут кол в опу
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:35

Перевожу на людский язык 2))))
Украина обязуется использовать все возможности для того чтобы перераспределить выведенные из банков деньги из одного офшора в другой и при этом все выйдут сухими из воды,кроме доходной статьи бюджета....
наивные люди...
kvn2
 
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