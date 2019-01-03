Про це йдеться в меморандумі між Україною і МВФ.
Дивися повний текст Україна зобов'язалася покарати екс-власників банків-банкрутів.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:27
Україна зобов'язалася покарати екс-власників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна зобов'язалася покарати екс-власників банків-банкрутів.
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:27
Перевожу на людской язык: Украина обязалась перед МВФ морально воздействовать на виновников банкротств банков :)
Додано: Сер 02 січ, 2019 10:03
А список злостных неплательщиков мы повесим на доску позора перед входом в подъезд!
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:21
Зря вы так.я лично надеюсь,что бабу леру принародно подвесят за яйца а бене засунут кол в опу
Додано: Вів 08 січ, 2019 22:35
Перевожу на людский язык 2))))
Украина обязуется использовать все возможности для того чтобы перераспределить выведенные из банков деньги из одного офшора в другой и при этом все выйдут сухими из воды,кроме доходной статьи бюджета....
наивные люди...
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