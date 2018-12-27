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Французи придумали віскі,
який можна пити за кермом

Французи придумали віскі, який можна пити за кермом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:43

Французи придумали віскі, який можна пити за кермом

Пропонуємо до обговорення:
Французи придумали алкоголь, який можна пити за кермом.

Дивися повний текст Французи придумали віскі, який можна пити за кермом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:43

По способу изготовления виски является очищенным самогоном с малым содержанием сивушных масел и ядовитых лёгких примесей, которые для организма гораздо вреднее этанола. Если из этого раствора удалить этанол, то получится водный раствор с малой концентрацией оставшихся вредных веществ. И кому понадобится хрень, от которой кайфа нет, а вред есть? :)
avk
 
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