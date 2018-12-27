Французи придумали алкоголь, який можна пити за кермом.
Дивися повний текст Французи придумали віскі, який можна пити за кермом.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:43
Французи придумали віскі, який можна пити за кермом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Французи придумали віскі, який можна пити за кермом.
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:43
По способу изготовления виски является очищенным самогоном с малым содержанием сивушных масел и ядовитых лёгких примесей, которые для организма гораздо вреднее этанола. Если из этого раствора удалить этанол, то получится водный раствор с малой концентрацией оставшихся вредных веществ. И кому понадобится хрень, от которой кайфа нет, а вред есть? :)
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