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Київ почистять від
зайвої реклами

Київ почистять від зайвої реклами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:46

Київ почистять від зайвої реклами

Пропонуємо до обговорення:
Влада продовжує боротися з незаконною рекламою, яка заполонила Київ.

Дивися повний текст Київ почистять від зайвої реклами.
R2
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