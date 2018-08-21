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Рівень тіньової економіки в
Україні продовжив зниження

Рівень тіньової економіки в Україні продовжив зниження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 20:43

Рівень тіньової економіки в Україні продовжив зниження

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший рівень тіньової економіки традиційно виявив метод "витрати населення - роздрібний товарообіг" - 48% ВВП.

Дивися повний текст Рівень тіньової економіки в Україні продовжив зниження.
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