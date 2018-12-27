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Складено рейтинг найпотужніших
смартфонів у світі

Складено рейтинг найпотужніших смартфонів у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 02:25

Складено рейтинг найпотужніших смартфонів у світі

Пропонуємо до обговорення:
Авторитетний бенчмарк AnTuTu опублікував актуальний рейтинг найпотужніших у світі смартфонів.

Дивися повний текст Складено рейтинг найпотужніших смартфонів у світі.
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